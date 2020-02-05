Авиабилеты для животных могут появиться в России

В России могут разрешить выкупать для питомцев соседние кресла в самолетах

Пассажирам, которые летят в самолете с питомцами, хотят разрешить покупать для животных билеты на соседние места. С инициативой выступил глава думского комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщает газета "Известия".

Бурматов, который направил предложения Минтрансу, выразил мнение, что в этом случае можно уйти от ограничений веса питомцев, который составляет восемь килограммов.

"Нужно предоставить владельцам право выкупать соседнее кресло для установки более габаритной переноски и ее фиксации. В итоге это позволит вообще отойти от ограниченного веса животного", – подчеркнул депутат.

Кроме того, Бурматов выразил мнение, что авиакомпании должны предусмотреть возможность для собак "лететь в ногах у хозяина". Он отметил, что некоторые питомцы не могут летать в багажном отделении из-за особенностей (возраста, состояния здоровья и так далее).

Ранее стало известно, что Межведомственная группа на площадке Минтранса России подготовит предложения по перевозке животных в самолетах с учетом мировой практики. Предполагается, что в правилах учтут мировую практику и положения документов Международной ассоциации воздушного транспорта в области перевозок животных.

Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" планирует рассмотреть предложения пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных.

Такое решение было принято после того, как стало известно о гибели двух котов из-за неправильной обработки багажа одного из пассажиров при пересадке в аэропорту Шереметьево.

Хозяин погибших питомцев намерен добиться открытия уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Коты летели в багажном отделении из Нью-Йорка в Москву. В смерти питомцев авиакомпания винит людей, отвечавших за обработку багажа в аэропорту. По данным "Аэрофлота", виновных грузчиков пытаются привлечь к ответственности.

