Авиабилеты для животных могут появиться в России

В России могут разрешить выкупать для питомцев соседние кресла в самолетах
Пассажирам, которые летят в самолете с питомцами, хотят разрешить покупать для животных билеты на соседние места. С инициативой выступил глава думского комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщает газета "Известия".
Бурматов, который направил предложения Минтрансу, выразил мнение, что в этом случае можно уйти от ограничений веса питомцев, который составляет восемь килограммов.
"Нужно предоставить владельцам право выкупать соседнее кресло для установки более габаритной переноски и ее фиксации. В итоге это позволит вообще отойти от ограниченного веса животного", – подчеркнул депутат.
Кроме того, Бурматов выразил мнение, что авиакомпании должны предусмотреть возможность для собак "лететь в ногах у хозяина". Он отметил, что некоторые питомцы не могут летать в багажном отделении из-за особенностей (возраста, состояния здоровья и так далее).
Ранее стало известно, что Межведомственная группа на площадке Минтранса России подготовит предложения по перевозке животных в самолетах с учетом мировой практики. Предполагается, что в правилах учтут мировую практику и положения документов Международной ассоциации воздушного транспорта в области перевозок животных.
Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" планирует рассмотреть предложения пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных.
Такое решение было принято после того, как стало известно о гибели двух котов из-за неправильной обработки багажа одного из пассажиров при пересадке в аэропорту Шереметьево.
Хозяин погибших питомцев намерен добиться открытия уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.
Коты летели в багажном отделении из Нью-Йорка в Москву. В смерти питомцев авиакомпания винит людей, отвечавших за обработку багажа в аэропорту. По данным "Аэрофлота", виновных грузчиков пытаются привлечь к ответственности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: