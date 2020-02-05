Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:38

Авиабилеты для животных могут появиться в России

транспорт общество животные

В России могут разрешить выкупать для питомцев соседние кресла в самолетах

Пассажирам, которые летят в самолете с питомцами, хотят разрешить покупать для животных билеты на соседние места. С инициативой выступил глава думского комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Об этом сообщает газета "Известия".

Бурматов, который направил предложения Минтрансу, выразил мнение, что в этом случае можно уйти от ограничений веса питомцев, который составляет восемь килограммов.

"Нужно предоставить владельцам право выкупать соседнее кресло для установки более габаритной переноски и ее фиксации. В итоге это позволит вообще отойти от ограниченного веса животного", – подчеркнул депутат.

Кроме того, Бурматов выразил мнение, что авиакомпании должны предусмотреть возможность для собак "лететь в ногах у хозяина". Он отметил, что некоторые питомцы не могут летать в багажном отделении из-за особенностей (возраста, состояния здоровья и так далее).

Ранее стало известно, что Межведомственная группа на площадке Минтранса России подготовит предложения по перевозке животных в самолетах с учетом мировой практики. Предполагается, что в правилах учтут мировую практику и положения документов Международной ассоциации воздушного транспорта в области перевозок животных.

Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" планирует рассмотреть предложения пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных.

Такое решение было принято после того, как стало известно о гибели двух котов из-за неправильной обработки багажа одного из пассажиров при пересадке в аэропорту Шереметьево.

Хозяин погибших питомцев намерен добиться открытия уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Коты летели в багажном отделении из Нью-Йорка в Москву. В смерти питомцев авиакомпания винит людей, отвечавших за обработку багажа в аэропорту. По данным "Аэрофлота", виновных грузчиков пытаются привлечь к ответственности.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика