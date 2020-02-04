Авиакомпании подготовят новые предложения по перевозке животных

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Межведомственная группа на площадке Минтранса России подготовит предложения по перевозке животных в самолетах с учетом мировой практики. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В настоящее время авиакомпании по итогам заседания рабочей группы готовят предложения по совершенствованию информирования граждан об условиях перевозок животных, отражению в правилах перевозки важных условий, качественных характеристик переносок для животных, порядка принятия мер в случае аллергических реакций на борту у пассажиров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что в правилах учтут мировую практику и положения документов Международной ассоциации воздушного транспорта в области перевозок животных.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" планирует рассмотреть предложения пассажиров по пересмотру правил транспортировки животных.

Такое решение было принято после того, как стало известно о гибели двух котов из-за неправильной обработки багажа одного из пассажиров при пересадке в аэропорту Шереметьево.

Хозяин погибших в Шереметьеве котов намерен добиться открытия уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

Коты летели в багажном отделении из Нью-Йорка в Москву. В смерти питомцев авиакомпания винит людей, отвечавших за обработку багажа в аэропорту. По данным "Аэрофлота", виновных грузчиков пытаются привлечь к ответственности.

