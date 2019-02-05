В Союзе пассажиров отреагировали на новые правила провоза ручной клади "Победы"

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Авиакомпания "Победа" с 18 февраля изменит размер допустимой для провоза ручной клади, однако позволит пассажирам пользоваться действующими правилами. "Победа" разрешит провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36 на 30 на четыре сантиметра.

Можно также провезти в салоне дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36 на 30 на 23 сантиметра, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов Duty Free габаритами не более 10 на 10 на пять сантиметров.

Можно также провезти в салоне дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36 на 30 на 23 сантиметра, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов Duty Free габаритами не более 10 на 10 на пять сантиметров.



Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что авиакомпания находит для себя "лазейки, чтобы заставить пассажиров платить".

"Они нашли очередную лазейку, которая заключается в том, что Минтранс оставил предельные габариты провозимой ручной клади на усмотрение авиакомпании. Мне кажется, что эти предельные габариты также должны быть утверждены Минтрансом и поставлены в зависимость не от прихоти авиакомпании, а от модели самолета", – заявил собеседник портала Москва 24.

Он пояснил, что багажные полки одинаковы в идентичных моделях самолетов в разных авиакомпаниях, тем не менее другие авиакомпании подобные размеры не устанавливают.

"Я сомневаюсь, что есть много пассажиров с ручной кладью толщиной четыре сантиметра. Можно тонкий персональный компьютер в качестве такой ручной клади (перевезти – М24), но не более того", – заключил Янков.

В декабре Верховный суд рассмотрел иск "Победы" о провозе в самолете предметов, помимо ручной клади. Суд решил, что провоз личных вещей сверх нормы бесплатной ручной клади не влияет на безопасность пассажиров.

Он подтвердил право пассажиров провозить с собой, помимо ручной клади, некоторые вещи: дамские сумки, портфели, костюмы в портпледах, детские коляски, костыли, лекарства и другие. "Победа" настаивала на том, что эти правила угрожают безопасности пассажиров.

Евгения Маркова