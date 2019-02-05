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12:01

На новых линиях МЦД будет ловить Wi-Fi

транспорт МЦД технологии

12:01

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Поезда на новых линиях Московских центральных диаметров (МЦД) обеспечат скоростным мобильным интернетом. Об этом сообщил начальник управления развития рельсовых видов транспорта столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов.

"В вагонах поездов будет обеспечен доступ к городскому Wi-Fi. Организация устойчивого сигнала сотовой связи позволит обеспечить стабильную работу и для наших мультимедийных сервисов, которые будут реализованы на первых двух диаметрах", – сказал он, передает Агентство "Москва".

В конце 2019 – начале 2020 года должны запустить движение по первым двум Московским центральным диаметрам – это МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.

Ранее сообщалось, что пассажиры смогут оплачивать проезд на МЦД картами с функцией PayPass и PayWave, а также с помощью Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay на своих смартфонах.

транспорт МЦД технологии

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