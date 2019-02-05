Движение на Промышленной улице перекрыли после пожара

Фото: скриншот телеканал Москва 24

Движение транспорта на участке улицы Промышленная на юге столицы временно ограничили после пожара в ангаре, сообщает департамент транспорта в своем Twitter.

Перекрыт участок улицы от дома 9 до дома 11 в обоих направлениях.

Пожар вспыхнул напротив девятого дома по улице Промышленная. На площади 300 квадратных метров загорелся складской металлический ангар.

Позже площадь пожара увеличилась до 500 "квадратов". В 5:41 пожар потушили, информации о пострадавших не поступало.