Пожар в складском помещении на юге Москвы ликвидирован

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Пожар в складском помещении в столичном районе Царицыно ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

По данным передвижной лаборатории МЧС, работавшей на месте возгорания, превышения ПДК вредных частиц в районе пожара не выявлено. Сведений о пострадавших на момент ликвидации не поступало.

Ранее сообщалось, что загорелся складской металлический ангар, расположенный напротив дома №9 по улице Промышленная. Огонь распространился на 500 квадратных метров.