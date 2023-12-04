Функция отметки нескольких точек на маршруте появилась в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пользователи приложения "Московский транспорт" получили возможность отмечать сразу несколько точек при построении маршрута. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Теперь можно задавать на маршруте сразу несколько точек, а для быстрого поиска сервисов проката и купленных билетов все перенесли в один раздел — "Мои карты и билеты", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Воспользоваться функций за рулем можно, удержав палец на карте приложения и выбрав "Заехать" или "Продлить". Время в пути будет рассчитано автоматически.

Помимо этого, в разделе "Статистика" пользователи теперь могут узнать данные по каждому продленному маршруту. Там доступна информация о расстоянии, затраченном времени и сожженных калориях.

Всего приложение "Московский транспорт" скачали более 6,4 миллиона раз. Его ежедневная аудитория составляет 820 тысяч человек.

До этого москвичам стала доступна новая версия мобильного приложения "Метро Москвы". В версии "Метро Москвы" 4.0 был полностью переделан личный кабинет пассажира. Это поможет еще удобнее управлять своими платежными картами, биометрией, а также другими функциями приложения.



Новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для пассажиров