Движение поездов на Белорусском направлении задерживается

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По техническим причинам на Белорусском направлении МЖД зафиксированы задержки в движении поездов. Об этом сообщается на странице ЦППК в Twitter.

"Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о поездах, выполняющих рейсы в сторону области. Они следует по маршруту с увеличенным интервалом. В пресс-службе ЦППК также уточнили, что возможны точечные корректировки в расписании электричек.