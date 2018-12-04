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04 декабря 2018, 17:41

Город

Движение поездов на Белорусском направлении задерживается

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

По техническим причинам на Белорусском направлении МЖД зафиксированы задержки в движении поездов. Об этом сообщается на странице ЦППК в Twitter.

"Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о поездах, выполняющих рейсы в сторону области. Они следует по маршруту с увеличенным интервалом. В пресс-службе ЦППК также уточнили, что возможны точечные корректировки в расписании электричек.

транспорт
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