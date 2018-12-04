04 декабря 2018, 17:41Город
Движение поездов на Белорусском направлении задерживается
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
По техническим причинам на Белорусском направлении МЖД зафиксированы задержки в движении поездов. Об этом сообщается на странице ЦППК в Twitter.
"Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Мы приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о поездах, выполняющих рейсы в сторону области. Они следует по маршруту с увеличенным интервалом. В пресс-службе ЦППК также уточнили, что возможны точечные корректировки в расписании электричек.