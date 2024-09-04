04 сентября, 21:43 (обновлено 04.09.2024 21:59)Транспорт
На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены интервалы движения
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно были увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В настоящий момент движение вводится в график.
На прошлой неделе станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии временно закрывали по требованию полиции. Спустя время ее вновь открыли для входа и выхода пассажиров.
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