На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены интервалы движения

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно были увеличены интервалы движения из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящий момент движение вводится в график.

На прошлой неделе станцию "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии временно закрывали по требованию полиции. Спустя время ее вновь открыли для входа и выхода пассажиров.