Генпрокуратура РФ проверит "Автодор" из-за жалоб на грязные туалеты и отсутствие АЗС

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Генпрокуратура России проверит компанию "Автодор" на соблюдение требований законодательства из-за жалоб на грязные туалеты и отсутствие АЗС. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение "Национального автомобильного союза" (НАС), сообщает "Газета.ру".

В ходе проверки с привлечением прокуратур субъектов РФ были выявлены несоответствие количества АЗС и иных объектов дорожного сервиса на трассах М-4 "Дон", М-11 "Нева", нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при содержании туалетов на площадках отдыха, ненадлежащее состояние металлических барьерных ограждений, говорится в письме ведомства.

Вице-президент НАС Антон Шапарин в беседе с изданием выразил надежду, что Генпрокуратура заставит "Автодор" оказывать качественные услуги и привести в порядок инфраструктуры ключевых магистралей.

Ранее сообщалось, что автомобилям с нечитаемыми номерами могут запретить заправляться на трассе М-12 "Восток". Новый метод борьбы с нарушителями рассматривается в "Автодоре". Также таким машинам планируют закрыть доступ к многофункциональным зонам сервиса.

Между тем в 2025 году магистраль М-12 продлят до Екатеринбурга и Тюмени, указывал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в дальнейшем дорогу продлят от Тюмени до Омска. Она будет проложена в обход этих двух городов.