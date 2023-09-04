Эскалатор между "Боровицкой" и "Библиотекой имени Ленина" временно закроют

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Эскалатор, расположенный на переходе между станциями "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина", временно закроют на ремонт в сентябре. Об этом информирует сайт столичного метрополитена.

"С 5 по 27 сентября 2023 года в переходе со станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии на станцию "Библиотека имени Ленина" Сокольнической линии закроют на ремонт эскалатор", – следует из сообщения.

Уточняется, что получить информацию о ремонтных мероприятиях можно с помощью мобильного приложения "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

Ранее сообщалось, что с 21 августа до 24 января этого года две из пяти полос не будут доступны для проезда в районе Хорошевского шоссе, владения 1. Кроме того, в районе съезда с ТТК на шоссе с 25 января до 14 апреля 2024 года перекроют одну из пяти полос.

Новости часа: два маршрута наземного транспорта переведут на электробусы