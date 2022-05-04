Интервалы движения поездов увеличены на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро временно увеличены интервалы движения поездов, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Уточняется, что это связано с проверкой инфраструктуры.

27 апреля интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на путях. Поезда задерживались от станции "Владыкино" до станции "Савеловская".

