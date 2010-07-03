ЦОДД рекомендует водителям планировать поездки на автомобилях после 21:00

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует водителям воспользоваться общественным транспортом или планировать поездки на личном автомобиле после 21:00. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.
В пресс-службе отметили, что загруженность дорог будет держаться на уровне шести-семи баллов, а вечером возможны ухудшения до восьми баллов. Там также напомнили, что затруднения на дорогах связаны с планируемым закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро для строительства Некрасовской линии.
"На основных вылетных магистралях этого направления начали физически обособлять выделенные полосы и ограничивать местами движение. В связи с этим движение на юго-востоке особенно напряженное. Кроме того, сегодня в течение дня будет проводиться ряд мероприятий на высоком уровне, в связи с чем в центральной части города возможны ограничения движения", – отметили в ЦОДД.
С 6 по 11 апреля будет ограничено движение от Марксистского переулка до Таганской площади, на Таганской улице, на Волгоградском проспекте, в том числе на дублерах от улицы Люблинская до 54 дома в обоих направлениях. Также схема движения изменится на Нижегородской улице, на Рязанском проспекте, на Новорязанском шоссе, на площади Крестьянская Застава, и временно будет действовать запрет от улицы Воронцовская до Волгоградского проспекта.
С 6 по 10 апреля будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Закрытие связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии.
После завершения всех строительных работ для пассажиров откроются "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".
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