Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро ввели в график

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии были временно увеличены интервалы движения, сейчас поезда следуют в соответствии с графиком. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Там уточнили, что интервалы были увеличены из-за проверки состава.

Ранее движение поездов на юге салатовой ветки метро было остановлено из-за человека на путях. В Дептрансе сообщали, что на Люблинско-Дмитровской линии поезда не следовали от "Печатников" до "Чкаловской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого движение поездов останавливалось на Таганско-Краснопресненской ветке метро. Причиной также стало попадание человека на пути.