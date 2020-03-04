Аквариум с рыбками и еще 14 тыс питомцев провезли пассажиры ЦППК в феврале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиры ЦППК в феврале текущего года провезли более 14 тысяч домашних животных, а один из пассажиров оформил билет на провоз большого аквариума с рыбками, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Чаще всего пассажиры путешествовали с домашними питомцами на Ярославском, Казанском и Курском направлениях. Почти 500 домашних животных ежедневно перевозили электропоезда компании в феврале 2020 года, это на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в январе этого года каждый день пассажиры оформляли почти 600 билетов для провоза питомцев.

Для провоза животного нужен билет, цена которого зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от стоимости полного разового билета по этому маршруту. На МЦД животных можно провозить бесплатно, но все равно нужно оформлять билет.

В ЦППК напомнили, что провозить домашних животных небольших размеров можно в клетках, ящиках, корзинах, контейнерах размером не более 180 сантиметров, которые кладут на места для ручной клади. Без клетки можно перевозить собак мелких пород, но они должны быть в наморднике и на поводке, а кошки – под наблюдением владельца. Крупные собаки могут ехать только в тамбуре и обязательно в наморднике и на поводке.

На собак-поводырей билет не оформляется, пассажир путешествует с собакой бесплатно. При этом всю поездку собака-поводырь должна находиться у ног пассажира.

Ранее стало известно, что более тысячи раз пассажиры забывали вещи в поездах ЦППК в 2019 году. Преимущественно там находили рюкзаки, коробки, сумки, пакеты, чемоданы. Однако встречаются и более необычные находки: спортивная сумка с четвертью миллиона рублей, скрипка, кандидатская диссертация. Нередко оставляют фотоаппараты, брелоки с ключами, куртки, копии документов.

С началом дачного сезона поступают запросы о розыске утерянных удочек. Однажды пассажиры искали старый пылесос, который везли к себе на дачу, а в другой летний день в поезде забыли ламповый советский телевизор и рассаду. Иногда владельцы находятся сразу, еще во время следования поезда.

