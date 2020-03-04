Аквариум с рыбками и еще 14 тыс питомцев провезли пассажиры ЦППК в феврале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиры ЦППК в феврале текущего года провезли более 14 тысяч домашних животных, а один из пассажиров оформил билет на провоз большого аквариума с рыбками, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Чаще всего пассажиры путешествовали с домашними питомцами на Ярославском, Казанском и Курском направлениях. Почти 500 домашних животных ежедневно перевозили электропоезда компании в феврале 2020 года, это на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в январе этого года каждый день пассажиры оформляли почти 600 билетов для провоза питомцев.
Для провоза животного нужен билет, цена которого зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от стоимости полного разового билета по этому маршруту. На МЦД животных можно провозить бесплатно, но все равно нужно оформлять билет.
В ЦППК напомнили, что провозить домашних животных небольших размеров можно в клетках, ящиках, корзинах, контейнерах размером не более 180 сантиметров, которые кладут на места для ручной клади. Без клетки можно перевозить собак мелких пород, но они должны быть в наморднике и на поводке, а кошки – под наблюдением владельца. Крупные собаки могут ехать только в тамбуре и обязательно в наморднике и на поводке.
На собак-поводырей билет не оформляется, пассажир путешествует с собакой бесплатно. При этом всю поездку собака-поводырь должна находиться у ног пассажира.
Ранее стало известно, что более тысячи раз пассажиры забывали вещи в поездах ЦППК в 2019 году. Преимущественно там находили рюкзаки, коробки, сумки, пакеты, чемоданы. Однако встречаются и более необычные находки: спортивная сумка с четвертью миллиона рублей, скрипка, кандидатская диссертация. Нередко оставляют фотоаппараты, брелоки с ключами, куртки, копии документов.
С началом дачного сезона поступают запросы о розыске утерянных удочек. Однажды пассажиры искали старый пылесос, который везли к себе на дачу, а в другой летний день в поезде забыли ламповый советский телевизор и рассаду. Иногда владельцы находятся сразу, еще во время следования поезда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: