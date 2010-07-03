РЖД планирует создать единую платформу для продажи билетов на автобусы и поезда

РЖД планирует создать единую систему для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы, сообщает газета "Коммерсант".
Вместе с органами исполнительной власти субъектов РФ компания РЖД определила список вокзальных комплексов и остановочных пунктов, где могут ее организовать. Подобную систему уже испытывают в структурах РЖД, в частности в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Там организовано 110 мультимодальных маршрутов, но возможности онлайн-покупки билетов на такие маршруты пока нет. Стоимость проекта составит от 30 до 100 миллионов рублей, тогда как оборот межрегиональных и пригородных перевозок, согласно концепции, оценивается в сумму до 300 миллиардов рублей в год.
В конце прошлого года пресс-служба РЖД заявила, что направит на внедрение цифровых сервисов 150 миллиардов рублей до 2025 года. Компания реализует проект "Инновационная мобильность", подразумевающий объединение разных электронных сервисов для пассажиров. Речь идет о планировании и сопровождении поездки "от двери до двери", бронировании и покупке всех видов билетов для организации мультимодального путешествия, дополнительных услугах.
До конца 2019 года единой бесплатной сетью Wi-Fi оборудуют свыше 80 железнодорожных вокзалов. В общей сложности бесплатный доступ в интернет появится на 82 вокзалах Удмуртии, Татарстана, Московской, Псковской, Ивановской, Новосибирской и других областей.
РЖД также планирует обновить свои поезда. В 2018 году была представлена концепция нового плацкарта. Полки в нем будут длиннее, они выглядят как диваны с подголовниками, а каждое место можно закрывать шторой, в результате получается огороженное от других пассажиров пространство.
В декабре компания получила первый плацкарт с обновленным интерьером. В ближайшее время вагон пройдет сертификацию, а затем начнутся его тестовые испытания.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.