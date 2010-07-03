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09:06

РЖД планирует создать единую платформу для продажи билетов на автобусы и поезда

транспорт технологии

09:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД планирует создать единую систему для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы, сообщает газета "Коммерсант".

Вместе с органами исполнительной власти субъектов РФ компания РЖД определила список вокзальных комплексов и остановочных пунктов, где могут ее организовать. Подобную систему уже испытывают в структурах РЖД, в частности в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Там организовано 110 мультимодальных маршрутов, но возможности онлайн-покупки билетов на такие маршруты пока нет. Стоимость проекта составит от 30 до 100 миллионов рублей, тогда как оборот межрегиональных и пригородных перевозок, согласно концепции, оценивается в сумму до 300 миллиардов рублей в год.

В конце прошлого года пресс-служба РЖД заявила, что направит на внедрение цифровых сервисов 150 миллиардов рублей до 2025 года. Компания реализует проект "Инновационная мобильность", подразумевающий объединение разных электронных сервисов для пассажиров. Речь идет о планировании и сопровождении поездки "от двери до двери", бронировании и покупке всех видов билетов для организации мультимодального путешествия, дополнительных услугах.

До конца 2019 года единой бесплатной сетью Wi-Fi оборудуют свыше 80 железнодорожных вокзалов. В общей сложности бесплатный доступ в интернет появится на 82 вокзалах Удмуртии, Татарстана, Московской, Псковской, Ивановской, Новосибирской и других областей.

РЖД также планирует обновить свои поезда. В 2018 году была представлена концепция нового плацкарта. Полки в нем будут длиннее, они выглядят как диваны с подголовниками, а каждое место можно закрывать шторой, в результате получается огороженное от других пассажиров пространство.

В декабре компания получила первый плацкарт с обновленным интерьером. В ближайшее время вагон пройдет сертификацию, а затем начнутся его тестовые испытания.

транспорт технологии

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