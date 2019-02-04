Новый тариф для водителей введут в Домодедове

Новый тариф за пребывание машин на привокзальной площади аэропорта Домодедово введут с 5 февраля. Об этом сообщает сайт воздушной гавани.
Изменения обеспечат наличие свободных мест в зоне посадки и высадки пассажиров. Кроме того, проезд по территории станет свободнее.
Сам въезд на привокзальную площадь останется бесплатным. Водители смогут не покидать привокзальную площадь в течение 15 минут. А вот если автомобиль задержится, его владельцу придется платить по тарифу – одна тысяча рублей в час.
Тем, кому необходимо больше времени, аэропорт предложит сразу приехать на многоуровневый паркинг P2, расположенный рядом с терминалом. Там час стоянки обойдется в 250 рублей. Именно такой тариф прежде действовал на привокзальной площади.
"В ближайшее время из P2 в терминал можно будет пройти по остекленному отапливаемому пешеходному переходу", – уточнили в Домодедове.
Информацию о тарифах и способах оплаты можно найти не только на сайте аэропорта, но и на шлагбаумах и информационных щитах, которые стоят у въезда к аэрогавани.
Со 2 февраля к Домодедову начали ходить две дополнительные электрички. Прежде поезда №6510 и №6505 возили пассажиров только по будням, а теперь они стали делать это регулярно.
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