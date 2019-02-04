Причиной сбоя в метро стал упавший пассажир

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Кратковременной сбой в движении поездов произошел утром 4 февраля на Замоскворецкой линии метро. Поезда не ходили от станции от станции метро "Автозаводская" до "Театральной", а в обратном направлении они следовали с увеличенным интервалом, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Причиной сбоя назвали инцидент с пассажиром. Как передает "Интерфакс", на станции "Новокузнецкая" на рельсы под прибывающий поезд упал пассажир. Для извлечения пассажира с контактного рельса снято напряжение.

К 8:59 движение на линии восстановили и ввели в график.