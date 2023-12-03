В аэропортах Москвы задержали или отменили более 15 рейсов

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Не менее 15 рейсов задержаны и еще четыре отменены в трех аэропортах Москвы из-за сильного снегопада. Об этом сказано на сайте сервиса "Яндекс Расписание".

По состоянию на 11:50, в аэропорту "Внуково" задержаны шесть рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны три рейса и два отменены, а в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны.

При этом поезда "Аэроэкспресс" осуществляют движение по маршрутам в соответствии с графиком, несмотря на сильный снегопад, отметили в телеграм-канале компании.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве прогнозируется сильный снегопад. По ее словам, снег будет сильным, с ветром и метелью. К вечеру наметет местами до 10 сантиметров снега, уточнила она.



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