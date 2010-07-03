Станция Москва-Товарная Павелецкого направления МЖД заработала после модернизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Станция Москва-Товарная Павелецкого направления Московской железной дороги заработала после модернизации. Об этом информирует пресс-служба АО "ЦППК".

"Электропоезда Павелецкого направления останавливаются на станции Москва-Товарная. Работы по модернизации проводились здесь с 9 марта. Строители заменили фундамент и плиты перекрытий островной платформы, установили новые кассы с возможностью обслуживания маломобильных пассажиров, пандусы, навесы для защиты от непогоды, систему оповещения, стойки экстренной связи", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в числе прочего работниками было смонтировано новое информационное табло. Кроме того, была полностью обновлена система освещения станции.

В компании добавили, что актуальное расписание движения пригородных электропоездов имеется на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее стало известно о возведении временных платформ на станции Лесной городок Киевского направления Московской железной дороги. Постройки позволят продолжить пользоваться станцией и пригородным железнодорожным сообщением на период реконструкции основной инфраструктуры. В компании отметили, что деревянные конструкции созданы для удобства пассажиров.