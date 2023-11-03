В Москве возобновили движение на D4

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение на D4 возобновили в сторону Железнодорожной в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что вспомогательный локомотив убрал остановившийся состав с путей. Кроме того, ведомство и Московская железная дорога (МЖД) принимают меры для скорейшего ввода задержанных поездов в график.

О затруднении движения на участке стало известно ранее днем. Уточнялось, что состав по техническим причинам остановился около станции Марьина Роща.

До этого поезда уменьшили скорость на МЦК между станциями Лужники и Деловой центр. Движения поездов не было по техническим причинам. Там задерживались поезда, следовавшие против часовой стрелки. Впоследствии движение возобновили.

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