Парковка в Москве будет бесплатной в ноябрьские выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В честь Дня народного единства 4 и 6 ноября парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что 5 ноября парковки будут работать по режиму воскресенья, то есть водители смогут оставить бесплатно автомобили на всех улицах, кроме тех, где установлены тарифы 380 и 450 рублей в час. Однако парковки со шлагбаумом останутся платными во все праздничные дни.



"По решению мэра Москвы Сергея Собянина уличные городские парковки традиционно работают бесплатно в государственные праздники. Так как в эти дни в городе меньше машин, это никак не влияет на загруженность дорог и улиц", – сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ликсутов также призвал автомобилистов к внимательности на дороге, соблюдению правил парковки и дорожного движения.

До этого москвичей предупредили, что с 4 по 6 ноября социальные учреждения города в связи с празднованием Дня народного единства будут работать по измененному расписанию, в том числе центры госуслуг "Мои документы", взрослые и детские поликлиники, дежурные и обособленные аптеки, государственные ветклиники столицы и другие учреждения.

Стандартный график работы сохранят лишь молочно-раздаточные пункты, центры московского долголетия и территориальные центры соцобслуживания.

Исторический музей изменит режим работы 3 и 4 ноября