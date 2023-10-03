Электрокар "Атом" от российской компании "Кама" собрал 36 тыс предзаказов

Фото: РИА Новости/пресс-служба "Атом"

36 тысяч предварительных заказов на электромобиль "Атом" получила отечественная автомобильная компания "Кама". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу производителя.

В компании уточнили, что производство электромобилей стартует уже в середине 2025 года. Бронирование машин первой партии уже подошло к финалу.

"Любой желающий мог оформить предварительное бронирование и получить уникальный ключ, который открывает доступ в личный кабинет пользователя", – следует из заявления.

Точную стоимость "Атома" пока что не раскрыли. Но гендиректор Игорь Поваразднюк сообщал, что она будет соответствовать массовому ценовому сегменту.

До этого он заявлял, что компания "Кама" намерена выпустить порядка 10 тысяч электромобилей "Атом" в 2025 году. По его словам, объем будет корректироваться, в том числе в зависимости от того, сколько электромобиль соберет предзаказов.

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