На ТПУ "Лианозово" построят дополнительные пешеходные переходы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина одобрила проект планировки транспортно-пересадочного узла "Лианозово". Проект был скорректирован с учетом прошедших публичных слушаний.

ТПУ "Лианозово" должен обеспечить пересадку между перспективной станцией метро Люблинско-Дмитровской линии, железнодорожной платформой "Лианозово" МЦД-1 и наземным общественным транспортом.

Проект включает строительство капитальных объектов общей площадью 52,3 тысячи квадратных метров. К ним относится здание конечной станции НГПТ, павильоны попутного обслуживания, офисно-торговый и два торговых комплекса с подземными автомобильными стоянками.

Общая площадь плоскостных объектов составит 65,7 тысячи квадратных метров, в том числе перроны, отстойно-разворотная площадка и плоскостные паркинги.

Также отмечается, что по просьбе местных жителей в проект включены строительство подземных переходов через Дубнинскую улицу и обустройство дополнительного плоскостного паркинга на 248 машино-мест.

