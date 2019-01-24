Столичные власти одобрили проект ТПУ "Лианозово"

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Площадь проектируемой территории ТПУ "Лианозово", схему планировки которого одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина, составит 19,5 гектара. Проект планировки вынесут на публичные слушания.

Расположенный на севере столицы ТПУ "Лианозово" свяжет будущую станцию метро Люблинско-Дмитровской линии, железнодорожную станцию Савеловского направления МЖД и маршруты наземного транспорта.

В соответствии с проектом платформу "Лианозово" перенесут для ее интеграции с перспективной станцией метро. Кроме того, специалисты обустроят перроны посадки и высадки пассажиров и построят отстойно-разворотную площадку с конечной станцией для автобусов.

На территории ТПУ сделают плоскостные перехватывающие паркинги, рассчитанные на 585 машин. Проект также предусматривает устройство улично-дорожной сети и возведение офисов с подземными автостоянками.

С появлением новых объектов исчезнет проблема низкого качества обслуживания пассажиров и отсутствия заездных карманов для общественного транспорта. Помимо этого, в районе появятся торговые и деловые помещения с достаточным количеством парковочных мест. А пешеходные тротуары станут комфортными.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки промзоны в Тимирязевском районе. На территории, занимающей 26,6 гектара, построят новые дома, школу и торговый центр с кинотеатров.