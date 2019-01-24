Новостройки и школа появятся на месте промзоны на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Постановление, утверждающее проект планировки промзоны в Тимирязевском районе, подписал Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской, проектируемая территории занимает 26,6 гектара. На ней возведут многоквартирные дома с подземными автостоянками, куда в общей сложности поместятся 626 машин. Первые этажи новостроек отдадут под социальные объекты.

Кроме того, для будущих новоселов предусмотрен комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением, рассчитанным 275 человек. На территории появится многофункциональный общественный центр с магазинами, ресторанами и кинотеатром на 200 зрителей.

Рядом с новыми домами также построят гостиницу с 575 номерами. Среди запланированных объектов есть и православный храм.

Чтобы улучшить транспортную инфраструктуру на месте бывшей промзоны проведут новую улицу протяженностью 0,44 километра. А проезжую часть Станционной улицы, а также 1-го Нижнелихоборского проезда и улицы Линии Октябрьской Железной Дороги расширят до двух полос в обе стороны.

Наземный транспорт пустят по 3-му Нижнелихоборскому проезду через 1-й Нижнелихоборский проезд. Для этого обустроят отстойно-разворотную площадку с конечной станцией.

Власти предусмотрели работы по развитию инженерной инфраструктуры, благоустройству и озеленению. Всего в бывшей промзоне создадут свыше трех тысяч рабочих мест.

В соответствии с вектором комплексного развития промзон в проект включается вся необходимая инфраструктура: жилье, объекты соцкультбыта, пространства для отдыха и спорта.

Ранее столичные власти утвердили проект планировки ТПУ "Улица Дмитриевского". Там появится общественная зона с жилыми и коммерческими объектами.