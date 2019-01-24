Новостройки и школа появятся на месте промзоны на севере Москвы

Постановление, утверждающее проект планировки промзоны в Тимирязевском районе, подписал Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
По словам председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской, проектируемая территории занимает 26,6 гектара. На ней возведут многоквартирные дома с подземными автостоянками, куда в общей сложности поместятся 626 машин. Первые этажи новостроек отдадут под социальные объекты.
Кроме того, для будущих новоселов предусмотрен комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением, рассчитанным 275 человек. На территории появится многофункциональный общественный центр с магазинами, ресторанами и кинотеатром на 200 зрителей.
Рядом с новыми домами также построят гостиницу с 575 номерами. Среди запланированных объектов есть и православный храм.
Чтобы улучшить транспортную инфраструктуру на месте бывшей промзоны проведут новую улицу протяженностью 0,44 километра. А проезжую часть Станционной улицы, а также 1-го Нижнелихоборского проезда и улицы Линии Октябрьской Железной Дороги расширят до двух полос в обе стороны.
Наземный транспорт пустят по 3-му Нижнелихоборскому проезду через 1-й Нижнелихоборский проезд. Для этого обустроят отстойно-разворотную площадку с конечной станцией.
Власти предусмотрели работы по развитию инженерной инфраструктуры, благоустройству и озеленению. Всего в бывшей промзоне создадут свыше трех тысяч рабочих мест.
В соответствии с вектором комплексного развития промзон в проект включается вся необходимая инфраструктура: жилье, объекты соцкультбыта, пространства для отдыха и спорта.
Ранее столичные власти утвердили проект планировки ТПУ "Улица Дмитриевского". Там появится общественная зона с жилыми и коммерческими объектами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.