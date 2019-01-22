Утвержден проект планировки ТПУ "Улица Дмитриевского"

Столичное правительство утвердило комплексный проект планировки территории в Косино-Ухтомском районе. Постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры.

Территория находится в границах Косинского шоссе, жилой застройки поселка Старое Косино, Салтыковской и Святоозерской улиц, улиц Качуевской и Дмитриевского и территорией 1-го микрорайона Кожухова. Проект предполагает реорганизацию коммунально-складской территории, создание новой транспортной инфраструктуры, общественной зоны с жилыми и коммерческими объектами, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Площадь территории планируемого размещения объектов ТПУ "Улица Дмитриевского" составляет 34,14 гектара. В технологической части ТПУ появится здание терминала с кассами, залом ожидания, пунктом полиции и магазинами. Для автобусов устроят разворотную площадку и перроны, для машин сделают стоянку на 119 мест.

По проекту, на территории построят два многоквартирных жилых дома. На первых этажах зданий разместят торговые объекты, объекты социальной инфраструктуры, бытового обслуживания, офисы, учреждения. Планируется обустроить перехватывающий паркинг на 3173 машино-места с контрольно-пропускными пунктами.

Проезжую часть улицы Салтыковской расширят до шести полос. Для пешеходов обустроят тротуары и благоустроят прилегающую территорию. Остановку наземного городского транспорта перенесут к дому № 1 по улице Дмитриевского.

В конце декабря Собянин утвердил проект планировки территории на севере столицы. Она ограничена улицей Линии Октябрьской Железной Дороги, Станционной улицей, 3-м Нижнелихоборским проездом, Дмитровским шоссе. Там построят комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением на 275 мест, многоквартирный жилой дом, многофункциональный общественный центр, храм на 500 прихожан.