Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на севере столицы. Постановление размещено на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицей Линии Октябрьской Железной Дороги, улицей Станционная, 3-м Нижнелихоборским проездом, Дмитровским шоссе", – говорится в документе.
Согласно проекту, на указанной территории построят комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением на 275 мест, многоквартирный жилой дом, многофункциональный общественный центр, храм на 500 прихожан. Осуществление строительных мероприятий планируется в два этапа.
Ранее Сергей Собянин подвел итоги 2018 года. Он назвал уходящий год рекордным по многим параметрам. На первое место среди главных событий градоначальник поставил проходивший в России мундиаль. По словам мэра, чемпионат дал городу незабываемую атмосферу радости, которая сохранится на долгие годы.
Также Собянин напомнил, что уходящий год стал рекордным для строительства московского метрополитена. В этом году в Москве ввели в эксплуатацию 33 километра новых линий метро и 127 километров дорог.
Важнейшим проектом правительства Москвы остается программа реновации, отметил мэр. Построено 200 тысяч квадратных метров жилья.
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