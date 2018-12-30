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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на севере столицы. Постановление размещено на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицей Линии Октябрьской Железной Дороги, улицей Станционная, 3-м Нижнелихоборским проездом, Дмитровским шоссе", – говорится в документе.

Согласно проекту, на указанной территории построят комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением на 275 мест, многоквартирный жилой дом, многофункциональный общественный центр, храм на 500 прихожан. Осуществление строительных мероприятий планируется в два этапа.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги 2018 года. Он назвал уходящий год рекордным по многим параметрам. На первое место среди главных событий градоначальник поставил проходивший в России мундиаль. По словам мэра, чемпионат дал городу незабываемую атмосферу радости, которая сохранится на долгие годы.

Также Собянин напомнил, что уходящий год стал рекордным для строительства московского метрополитена. В этом году в Москве ввели в эксплуатацию 33 километра новых линий метро и 127 километров дорог.

Важнейшим проектом правительства Москвы остается программа реновации, отметил мэр. Построено 200 тысяч квадратных метров жилья.