Метро и МЦК будут работать до 3:00 в ночь на 4 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Метро и МЦК будут работать до 3:00 в ночь с 3 на 4 июля, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Подобные изменения внесут также в ночь с 11 июля на 12 июля. Это связано с поздним окончанием вечерних матчей чемпионата мира по футболу в столице, передает Агентство "Москва". Ликсутов пояснил, что такой график необходим, чтобы болельщики не беспокоились о том, как им добраться домой после игры.
20 дополнительных электричек запустят 3 июля на участке Москва – Клин. Увеличенное число составов будет курсировать четыре часа после завершения матча чемпионата мира. Поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала с интервалом в 30 минут.
3 июля на столичном стадионе "Спартак" сыграют сборные Колумбии и Англии. Еще один матч пройдет в Санкт-Петербурге, где в 17:00 встретятся команды Швеции и Швейцарии.
Чемпионат мира по футболу продлится до 15 июля. Мероприятие принимают 12 стадионов в 11 городах, в том числе 11 игр – московские "Лужники" и "Спартак".
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