Станции метро "Румянцево" и "Саларьево" закрыты из-за работ по продлению ветки

Станции "Румянцево"и "Саларьево" Сокольнической линии метро закрылись для пассажиров на сутки, сообщает Агентство "Москва".
В столичном метрополитене напомнили, что временные ограничения необходимы для присоединения нового участка линии к действующей сети метрополитена.
Поезда Сокольнической линии 3 мая курсируют только между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево". К обычному режиму работы красная ветка метро вернется в субботу, 4 мая, в 5:30 утра.
Сокольническую линию продлят на четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Их открытие улучшит транспортную ситуацию и позволит местным жителям экономить на поездках до часа в день. Общая протяженность участка составит 12 км.
К закрытым станциям москвичей отвезут бесплатные компенсационные автобусы "КМ".
Отмечается, что из-за отсутствия пешеходного перехода под Киевским шоссе автобусы, которые поедут в центр, будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от "Румянцево".
Жители ТиНАО смогут добраться до БЦ "Румянцево", если доедут до "Тропарево" и сделают пересадку в сторону области.
Тем же, кому 3 мая нужно в аэропорт Внуково, стоит выбрать автобусы № 32 – от "Рассказовки" и № 611 – от "Юго-Западной" и "Тропарево".
Сообщается, что рядом с закрытыми станциями будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они помогут построить оптимальный маршрут и найти нужные остановки.
Ранее сообщалось, что территории рядом с новыми станциями метро благоустроят в 2019 году. Общая площадь благоустройства превысит 200 гектаров.
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