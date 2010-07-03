Двадцать рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Около 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Аэропорт Внуково задержал один самолет. В Домодедове задержали 3 рейса и 13 вылетов отменили. В Шереметьеве задержан один рейс.

Ранее сообщалось, что три аэропорта столичного региона будут временно закрывать в апреле из-за подготовки к воздушной части парада в честь Дня Победы.

Речь идет об аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.