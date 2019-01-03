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15:30

Движение на участке Ленинградского шоссе ограничено до 15 апреля

транспорт перекрытия

15:30

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В боковом проезде Ленинградского шоссе в районе дома 84 строение 1 с сегодняшнего дня ограничено движение из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы сообщает Агентство "Москва".

Ограничение движения продлится до 15 апреля. На время проведения работ будет осуществляться поэтапное занятие одной полосы.

Ранее сообщалось, что с 30 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года ограничено движение по двум полосам в сторону центра на Лермонтовском проспекте от пересечения с улицей Привольная до дома 2, корпус 1 по Лермонтовскому проспекту. Ограничения связаны с продлением сроков работ по строительству Кожуховской линии метро.

транспорт перекрытия

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