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20:10

На Лермонтовском проспекте закрыли две полосы до 31 мая 2019 года

транспорт дороги перекрытия

20:10

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

С 30 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года ограничено движение по двум полосам в сторону центра на Лермонтовском проспекте от пересечения с улицей Привольная до дома 2, корпус 1 по Лермонтовскому проспекту. Об этом со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы сообщает Агентство "Москва".

Ограничение движения связано с продлением сроков работ по строительству Кожуховской линии метро.

Движение по Кожуховской (Некрасовской) линии полностью запустят в декабре 2019 года. Первые четыре станции ветки от "Некрасовки" до "Косино" откроют на январских праздниках. Ради этого с 4 по 8 января закроют станции Таганско-Краснопресненской линии "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". Позже запустят участок от "Косино" до "Нижегородской" (еще четыре станции).

транспорт дороги перекрытия

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