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12:20

По Тверской вновь поехали автомобили

транспорт перекрытия

12:20

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Москве сняли все ограничения движения, введенные в центре города в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщает Агентство "Москва".

С 28 декабря было ограничено движение на улицах Моховая, Охотный ряд, Воздвиженка и прилегающих к ним переулках и улицах. Кроме того, Тверская улица на несколько дней стала полностью пешеходной.

В новогодних гуляньях 1 января в Москве приняли участие 2,1 миллиона человек. Из них 990 тысяч побывали на праздничных площадках в центре города.

транспорт перекрытия

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