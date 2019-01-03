По Тверской вновь поехали автомобили

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В Москве сняли все ограничения движения, введенные в центре города в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом со ссылкой на Центр организации дорожного движения сообщает Агентство "Москва".

С 28 декабря было ограничено движение на улицах Моховая, Охотный ряд, Воздвиженка и прилегающих к ним переулках и улицах. Кроме того, Тверская улица на несколько дней стала полностью пешеходной.

В новогодних гуляньях 1 января в Москве приняли участие 2,1 миллиона человек. Из них 990 тысяч побывали на праздничных площадках в центре города.