Столичных водителей попросили воспользоваться общественным транспортом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Центре организации дорожного движения рекомендовали столичным водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом. Это связано с ухудшением погодных условий в регионе.
Также автомобилистов просят строго соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
На данный момент ЦОДД оценивает загруженность дорог в столице в 5 балла. Наибольшие затруднения наблюдаются при движении в сторону центра на Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. ТТК загружено на севере по внешней стороне и на юго-западе по внутренней.
По прогнозам синоптиков, в ночь с 2 на 3 декабря температура воздуха опустится до -3 градусов, что может привести к образованию гололедицы. В транспортном комплексе Москвы отметили, что полностью готовы к работе в сложных погодных условиях. Московский метрополитен, МЦК, Мосгортранс и ЦППК работают в штатном режиме.
За последние сутки в столице выпало 16 миллиметров осадков. Это составляет примерно 28,6 процента от месячной нормы 56 миллиметров. Коммунальные и дорожные службы города продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада.
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