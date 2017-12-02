В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Последствия сильного снегопада, обрушившегося на Москву 1 декабря, ликвидируют коммунальные и дорожные службы города. Усилен контроль за состоянием дорог, убирается снег с остановок и пешеходных переходов.
Также организована работа по очистке от снега кровель и выступающих фасадов зданий, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства столицы.
За последние сутки в столице выпало 16 миллиметров осадков. Это составляет примерно 28,6 процента от месячной нормы 56 миллиметров. Максимальное число осадков в столичном регионе пришлось на Наро-Фоминск – 19 миллиметров за сутки.
На 2 декабря в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица и налипание снега.
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