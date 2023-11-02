02 ноября, 18:07Транспорт
Велосипеды столичного проката начали увозить на склад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станционные велосипеды городского проката начали блокировать в Москве и увозить на склад, они вновь появятся в следующем сезоне. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Электровелосипеды 2.0 все еще в городе и доступны для аренды. Напоминаем, что вы можете воспользоваться промокодом VELO23 за 5 рублей", – говорится в сообщении.
Москвичей призвали помнить про безопасность на дороге, а также надевать теплые перчатки и шапку.
Ранее стало известно, почти два миллиона километров проехали пользователи городского проката на электровелосипедах новой модели в этом сезоне. Для пассажиров было доступно три тысячи современных бесстанционных велосипедов.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, для удобства пользователей Дептранс регулярно обновляет техническую базу городского проката.
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