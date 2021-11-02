Автоэксперт перечислил способы продлить срок эксплуатации шин

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Автомобилистам сообщили, как можно продлить срок эксплуатации шин. Информацией на эту тему поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио Sputnik.

В частности, при движении на машине специалист посоветовал мягко стартовать и тормозить.

В случае износа протектора следует сразу избавляться от шин, считает Шапарин. По его мнению, восстанавливать протектор путем наварки абсолютно бессмысленно.

"Та резиновая смесь, которая при этом используется, не может и не должна применяться в шинной индустрии, она не обеспечивает должного качества сцепления с дорогой", – подчеркнул эксперт.

Нарезка и углубление протектора несут в себе еще большую опасность, продолжил Шапарин. При таком "восстановлении" шина перестает быть прочной и теряет свои конструктивные особенности.

"Любой удар, камень приводят мгновенно к разрыву, поэтому в таких случаях вы только повышаете риски", – заявил эксперт.

При покупке б/у шин Шапарин посоветовал обращать внимание на год выпуска резины. По мнению эксперта, шине должно быть меньше трех лет.

"Нужно смотреть, как шина хранилась: если она хранилась неправильно, то у нее будут растрескивания небольшие по бортам и так далее. Дальше нужно смотреть на равномерность износа – не должно быть износа с одной стороны больше, чем с другой", – сказал специалист.

Стоит отказаться от покупки шин с заплатками или грыжами. Такая покрышка имеет повышенный риск взорваться, считает эксперт.



Шапарин также посоветовал хранить шины на дисках в горизонтальном положении.

"Тогда это действительно продлевает срок хранения шины, срок ее возможной эксплуатации, но в любом случае все имеет пределы. Если шина очень старая, она, конечно, не будет работать так, как должна", – подытожил автоэксперт.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды "ГАЗ Рейд Спорт" Вячеслав Субботин рассказал о преимуществах и недостатках шипованных и фрикционных шин. По его мнению, шипованная резина гораздо эффективнее на дороге, покрытой льдом или плотно укатанным снегом, а шины на "липучке" лучше подходят для езды в городе.

При этом в департаменте транспорта Москвы еще 21 октября посоветовали столичным водителям поменять летние шины на зимние из-за снега с дождем.