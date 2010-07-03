В Шереметьево ограничили движение в районе Терминала В

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта ограничено в районе Терминала B в аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба авиаузла.

Отмечается, что около 9:00 на подъезде к Терминалу со стороны Сходни произошла авария. В связи с этим пассажирам рекомендуют добираться до Терминала B через южный терминальный комплекс, а далее пользоваться межтерминальным подземным переходом.

Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах задержали и отменили более 50 рейсов. Как сообщает сервис "Яндекс.Расписания", во Внуково отложили пять рейсов и перенесли один.

В свою очередь, в Шереметьево задержали 16 рейсов, а в Домодедово – 20 рейсов и 12 отменили.