В России хотят торговать данными автовладельцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2021 году в России может заработать Единая система сбора и обработки данных от бортовых компьютеров автомобилей, сообщает газета "Известия".

Это информация о модели и марке автомобиля, его техническом состоянии, маршрутах передвижения. Также это данные о продолжительности остановок вблизи ТЦ, ресторанов и других мест отдыха. И еще один пункт – контактные данные владельцев.

Вице-президент по технологиям "ГЛОНАСС" Евгений Белянко рассказал, что в будущем эту информацию планируют продавать коммерческим структурам для проведения таргетированных рекламных кампаний, рассчитанных на автовладельцев.

Он уточнил, что любые данные от автомобиля можно будет получить, только если свое согласие даст его владелец. При этом он сможет либо отказаться от передачи данных, либо обменять их на выгодных для себя условиях на сервисы и скидки при оплате товаров и услуг.

Если пользователь согласится на передачу своих данных, то ему начнут приходить таргетированные рекламные предложения на особых условиях. Механизм донесения этих предложений пока прорабатывается, однако эксперты уверяют, что это точно будет не спам-рассылка. Вероятнее всего, речь пойдет об уведомлении в специальном приложении на смартфоне.

Ранее сообщалось, что в России к 2021 году может появиться сервис оценки качества и стиля вождения, который поможет страховщикам разделять автовладельцев на группы риска. Исходя из этого будет производиться индивидуальный расчет стоимости полиса. Предполагается, что сервис будет использовать данные ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и систему ЭРА-ГЛОНАСС.