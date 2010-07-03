Росавиация уточнила число билетов, забронированных в Грузию в июле

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Более 5200 авиабилетов забронировано на рейсы российских авиакомпаний из Грузии с 7 числа до конца июля. Об этом сообщает ТАСС.

"Вниманию руководителей авиакомпаний. В соответствии с информацией, представленной вашими авиакомпаниями в Росавиацию, на даты после 7 июля и до конца июля 2019 года забронировано на вылет с территории Грузии в Россию 5245 билетов", – написал глава Росавиации Александр Нерадько в телеграмме к авиакомпаниям.

В конце июня Национальный банк Грузии назвал сокращение потока российских туристов одним из факторов, которые плохо влияют на курс грузинского лари. По предварительным подсчетам, потеря российских туристов обойдется экономике Грузии в 200–300 миллионов долларов.

25 июня курс грузинского лари упал до своего исторического минимума – до 2,8333 лари за доллар.

21 июня Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. После этого министерство транспорта объявило, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты в Россию с 8 июля.

Решение было принято после уличных протестов, которые начались в грузинской столице 20 июня. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Тогда депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента. Однако это вызвало возмущение у представителей радикальной грузинской оппозиции, и они пошли штурмовать здание парламента. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Пострадали 240 человек.

