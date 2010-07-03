Сбой в работе билетных автоматов произошел в метро

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Московский метрополитен проинформировал пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.

"Обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. Сейчас автоматы по продаже билетов (АПБ) работают нестабильно. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ", – говорится в сообщении подземки в микроблоге Twitter.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

В сентябре 2018 года в столичной подземке появились новые автоматы по продаже билетов с расширенным функционалом. С помощью автомата можно пополнить социальную карту учащегося или студента, купить карту "Тройка" и сразу записать на нее любой из билетов. Кроме того, автомат принимает новые денежные купюры, карты и все виды Pay: Apple, Google, Samsung.

