Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На стеклах вестибюлей столичного метро появились наклейки в виде силуэтов орлов. Это сделано для того, чтобы отпугнуть голубей, воробьев, синиц и других небольших птиц.

Птицы, не замечая прозрачных стекол вестибюлей, разбиваются, а темные силуэты хищников отпугнут их, и птицы изменят направление полета, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Также стикеры поспособствуют чистоте около зданий, так как птицы не подлетают к ним.

"Наклейки в виде хищных птиц уже разместили на стеклах вестибюлей 21 станции. Их выбрали неслучайно. Все эти станции расположены поблизости от парков и скверов, где обитает довольно много птиц, либо они находятся в местах перелетов. Всего на окнах появилось более 290 стикеров", – говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Уточняется, что в каждом вестибюле разместили от четырех до 36 силуэтов хищников.

Стикеры появились на станциях: "Воробьевы горы"; "Алма-Атинская"; "Пятницкое шоссе"; "Волоколамская"; "Строгино"; "Кунцевская"; "Медведково"; "Новоясеневская"; "Ботанический сад"; "Жулебино"; "Лермонтовский проспект"; "Владыкино"; "Савеловская"; "Дмитровская"; "Чертановская"; "Битцевский парк"; "Лесопарковая"; "Мичуринский проспект"; "ЦСКА"; "Хорошевская" и "Шелепиха".

Ранее сообщалось, что свыше 250 ударопрочных стекол установили более чем на 70 станциях столичного метрополитена с начала текущего года. Стекла заменили в наземных вестибюлях, на платформах и в переходах, а также в навесах при спусках в метро и во входных дверях.

Стекла защищают станции и переходы от ветра, дождей и снега.

Как уточняется, новые стекла установили на станциях: "Юго-Западная", "Улица 1905 года", "Тушинская", "Волгоградский проспект", "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Достоевская", "Люблино", "Марьино" и на других. Самые масштабные работы прошли на станциях "Строгино" и "Кунцевская".

