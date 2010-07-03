Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях метро

На стеклах вестибюлей столичного метро появились наклейки в виде силуэтов орлов. Это сделано для того, чтобы отпугнуть голубей, воробьев, синиц и других небольших птиц.
Птицы, не замечая прозрачных стекол вестибюлей, разбиваются, а темные силуэты хищников отпугнут их, и птицы изменят направление полета, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Также стикеры поспособствуют чистоте около зданий, так как птицы не подлетают к ним.
"Наклейки в виде хищных птиц уже разместили на стеклах вестибюлей 21 станции. Их выбрали неслучайно. Все эти станции расположены поблизости от парков и скверов, где обитает довольно много птиц, либо они находятся в местах перелетов. Всего на окнах появилось более 290 стикеров", – говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.
Уточняется, что в каждом вестибюле разместили от четырех до 36 силуэтов хищников.
Ранее сообщалось, что свыше 250 ударопрочных стекол установили более чем на 70 станциях столичного метрополитена с начала текущего года. Стекла заменили в наземных вестибюлях, на платформах и в переходах, а также в навесах при спусках в метро и во входных дверях.
Стекла защищают станции и переходы от ветра, дождей и снега.
Как уточняется, новые стекла установили на станциях: "Юго-Западная", "Улица 1905 года", "Тушинская", "Волгоградский проспект", "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Достоевская", "Люблино", "Марьино" и на других. Самые масштабные работы прошли на станциях "Строгино" и "Кунцевская".
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