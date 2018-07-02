Более 350 тысяч пассажиров посмотрели трансляцию матча Россия – Испания в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Свыше 350 тысяч пассажиров посмотрели трансляцию матча чемпионата мира по футболу между командами России и Испании в метро, сообщает пресс-служба подземки.

Игру показывали на более чем 8,7 тысячи экранах в более чем 1,8 тысячи вагонах. Всего с начала мундиаля зрителями прямых трансляций в метро стали свыше 14 миллионов человек.

Поезда с дисплеями ездят по всем линиям подземки, кроме Филевской и первого участка Большой Кольцевой. Экраны установили в первую очередь для онлайн-информирования пассажиров об изменениях в работе городского транспорта. На них также можно увидеть полезные сведения для пассажиров, а во время чемпионата там транслируют матчи, выводят полезную пассажирскую информацию, а во время ЧМ-2018 транслируют матчи.

1 июля сборная России по футболу в серии пенальти одержала победу над командой Испании. В 1/4 финала чемпионата россияне сыграют с хорватами на стадионе в Сочи. По предварительным данным Mediascope, трансляцию матча посмотрели свыше 2,8 миллиона москвичей.