Трансляцию матча Россия – Испания посмотрели 2,8 миллиона москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Трансляцию матча чемпионата мира по футболу между командами России и Испании посмотрели 2,8 миллиона москвичей старше четырех лет, говорится в данных исследовательской компании Mediascope. Об этом сообщает ТАСС.
Игру показывал телеканал "Россия 1". Среднее число зрителей достигло 19,6 процента.
1 июля сборная России одержала победу над командой Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, а серия послематчевых пенальти со счетом 4:3. 7 июля в Сочи в четвертьфинале турнира российские футболисты встретятся с хорватскими, которые также в пенальти обыграли команду Дании.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: