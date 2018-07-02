Трансляцию матча Россия – Испания посмотрели 2,8 миллиона москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трансляцию матча чемпионата мира по футболу между командами России и Испании посмотрели 2,8 миллиона москвичей старше четырех лет, говорится в данных исследовательской компании Mediascope. Об этом сообщает ТАСС.

Игру показывал телеканал "Россия 1". Среднее число зрителей достигло 19,6 процента.

1 июля сборная России одержала победу над командой Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, а серия послематчевых пенальти со счетом 4:3. 7 июля в Сочи в четвертьфинале турнира российские футболисты встретятся с хорватскими, которые также в пенальти обыграли команду Дании.