Непобедимые хорваты: с кем наша сборная сыграет в ¼ финала ЧМ

В четвертьфинале российским футболистам предстоит сразиться со сборной Хорватии. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, что из себя представляет команда Златко Далича и за счет чего ее можно обыграть.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

1 июля 2018 года многие россияне наверняка запомнят надолго – сборная России обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Праздничные гуляния в Москве и других российских городах длились всю ночь. И наверняка у некоторых приподнятое настроение от победы сохранится вплоть до следующего матча.

Но ведь не стоит забывать, что можно превзойти даже это достижение. Нынешний чемпионат мира не только вернул нам радость от спортивных побед, но и доказал – любой может обыграть любого. Южная Корея может одолеть Германию, а Дания – навязать борьбу Франции. Теперь в игре – одни темные лошадки, за исключением, пожалуй что, сборной Бразилии. Но даже их смогла остановить Швейцария.

Поэтому сборная Хорватии тоже не представляется непобедимым соперником. Хотя номинально она таким и является. Подопечные Златко Далича не проиграли ни одного матча на нынешнем чемпионате мира. В первой игре группового этапа Хорватия обыграла Нигерию (2:0), затем разгромила Аргентину (3:0) и в заключительной встрече смогла дожать Исландию (2:1).

В 1/8 финала хорваты встречались с датчанами. Уже к пятой минуте установился счет, с которым в итоге и закончилось основное время. Дания забила гол в первой же своей атаке. Йонас Кнудсен настолько сильно бросил мяч из-за боковой, что он долетел до середины штрафной. Там смог побороться Томас Делейни, оставивший мяч под удар Матиасу Йоргенсену. Даниел Субашич не видел этот момент, поэтому неловко сыграл на выходе, пропустив снаряд у себя под рукой.

Второй гол не заставил себя долго ждать. Анте Ребич прорвался по правому флангу, прострелил в штрафную на Шиме Врсалько. Игрок "Атлетико" попытался отпасовать дальше, но мяч отлетел к защитнику сборной Дании. Правда, тот вынес его в собственного игрока. После рикошета мяч отскочил к Марио Манджукичу, который расстрелял ворота Каспера Шмейхеля.

После такого резвого начала команды будто бы включили режим повышенной осторожности. Причем, если в матче сборной России против сборной Испании последние пытались одолеть соперника за счет тотального владения мячом, то Хорватия и Дания давали играть друг другу, но не подпускали к собственной штрафной. А в редко возникающих моментах уверенно играли вратари обеих команд.

Голкиперы в итоге и стали главными героями встречи. Во второй дополнительный тайм был назначен пенальти, после подката Йоргенсена под ушедшего один на один Ребича. Одиннадцатиметровый пробил Лука Модрич, однако Каспер Шмейхель взял мяч намертво. Но в серии послематчевых пенальти Субашич затмил своего визави. Он отбил три удара и стал вторым вратарем в истории, кто добился подобного результата.

Судя по матчам 1/8 финала, нас ждет как минимум дуэль голкиперов – Игоря Акинфеева и Даниеля Субашича. Первый пропустил на ЧМ пять голов, второй – всего два. Однако, несмотря на то, что Субашич старше Акинфеева, вратарь сборной России дольше выступает на профессиональном уровне и имеет в три раза больше матчей за национальную команду. А опыт в этом противостоянии может сыграть серьезную роль.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Что касается обороны Хорватии, то там есть мощные (с точки зрения физики) центральные защитники Домагой Вида и Деян Ловрен. Но и один, и другой нередко допускали ошибки в играх этого года за свои клубы и национальную сборную. Например, Вида в концовке отборочного матча ЧМ против Финляндии проиграл борьбу, в результате чего финны сравняли счет. Из-за этой ничьей Хорватия едва не осталась без мундиаля. Лишь победа над Украиной помогла им выйти в финальную часть турнира. А Головину, Смолову или Дзюбе по силам заставить оборону Хорватии ошибиться.

Пожалуй, самая сильная часть команды Далича – средняя линия. Лука Модрич и Иван Ракитич могут организовать гол практически из ничего. Так случилось в дополнительное время в матче с Данией. Ведь именно Модрич точным и неожиданным для защитников Дании пасом вывел Ребича один на один с Каспером Шмейхелем. Помимо центра, на флангах у Хорватии есть все тот же Ребич и Иван Перишич. А на острие атаки – Марио Манджукич.

Но нападающий "Ювентуса" проводит не лучший свой сезон. Его, как и игроков "Айнтрахта" и "Интера", по силам остановить опытному Сергею Игнашевичу и набравшему невероятную форму Илье Кутепову. А там лишь дело за нашими футболистами. Хорваты в отличие от испанцев будут давать играть с мячом. Поэтому нужно использовать свои шансы и не допускать ошибок в обороне. И тогда, возможно, эмоции россиян 7 июля полностью перекроют вчерашнюю победу.

Тимур Фехретдинов