Как сборная России одолела испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ

Подопечные Станислава Черчесова смогли сотворить, казалось бы, невозможное – обыграть сборную Испании и выйти в следующую стадию чемпионата мира по футболу. Спортивный обозреватель портала Москва 24 пытается понять, что помогло этому случиться и можем ли мы замахнуться на большее.

Фото: Тасс/Антон Новодережкин

Когда-нибудь про этот чемпионат мира и эту сборную России обязательно снимут патриотически настроенный фильм в духе "Движения вверх". Вопрос будет лишь в том, какая игра в нем станет кульминацией. Историческим был уже сам выход команды из группы. И тогда можно было бы рассказать про то, как никто не верил в сборную и она прыгнула выше головы, обыграв Саудовскую Аравию и Египет.

После состоялась бы встреча с фаворитом, не оставившим камня на камне от России. Но болельщики все равно боготворили бы команду, которая боролась до последнего. Как это было со сборной Исландии, которая выстрелила на Евро-2016. Как это было с их соперниками по группе – сборной Венгрии, которые дали бой будущим чемпионам Европы.

Но правда оказалась еще слаще – Россия в невероятном по накалу матче вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Это не просто прыжок выше головы. Это уже прыжок в космос. Конечно, начало игры вышло, мягко говоря, неудачным. Уже на 12-й минуте сборная России пропустил гол. Серхио Рамос после розыгрыша стандарта вынудил ошибиться Сергея Игнашевича, который пяткой отправил мяч в свои ворота.

Фото:AP/Rebecca Blackwell

Испанцы практически не давали возможности нашей сборной завладеть мячом, катая его с фланга на фланг. А редкие моменты оказывались недостаточно опасными. Ближе к концу первого тайма российским футболистам удалось продавить защиту сборной Испании. На 36-й минуте Артем Дзюба выиграл борьбу за мяч, после чего Александр Головин нанес удар из штрафной, но мимо.

В конце концов давление на ворота Давида Де Хеа заставило испанцев ошибиться. На 38-й минуте Жерар Пике сыграл рукой в собственной штрафной. Одиннадцатиметровый решил пробить Дзюба, который оказался точен – мощным ударом отправил мяч в правый угол.

После перерыва Черчесов решил сыграть в более оборонительный футбол. На скамейку ушел игравший на позиции левого латераля Юрий Жирков. Вместо него вышел Владимир Гранат, расположившийся ближе к центру защиты. Это лишь способствовало тому, что игра еще сильнее завязла в середине поля.

Испанцы старательно набирали проценты владения, напоминая в этом сборную Японии в матче против Польши. Тогда футболисты Страны восходящего солнца бесцельно катали мяч на протяжении 260 секунд. Сборная Испании обогнала Японию почти в десять раз, но не по своей воле слишком удачно играла оборона России.

Только в концовке основного времени у подопечных Фернандо Йерро появились серьезные моменты. На 85-й минуте опасно пробил Андрес Иньеста, однако Игорь Акинфеев справился с ударом. Россияне ответили атакой Смолова и Головина, которая также закончилась ничем.

Игра перешла на дополнительное время. Испания сразу пошла вперед. Сборная России подсела, но надежно держала оборону. На 99-й минуте шанс был у Марко Асенсио (пожалуй, единственный за вечер). Но и с этим ударом Акинфеев справился. Поистине опасный момент случился на 109-й минуте. Родриго, вышедший на замену вместо Асенсио, пробежал по правому флангу, забежал в штрафную и пробил. Но Акинфеев сыграл великолепно.

Фото: Тасс/Антон Новодережкин

Незадолго до конца второго экстратайма пошел дождь. Стало очевидно, что решать судьбу встречи будет серия пенальти. Первые два удара каждой команды не оставили вратарям шанса. Третьим у сборной Испании пошел бить Коке. Удар пришелся почти по центру и Акинфеев "потащил" мяч. Российские футболисты после четырех ударов реализовали все свои шансы.

Последним у испанцев должен был пробивать Яго Аспас. Нападающий "Сельты" нанес удар близко к центру. Акинфеев наугад прыгнул в правый угол, но успел среагировать и ногой отразил этот мяч. Фактически это спасение и принесло России путевку в четвертьфинал чемпионата мира.

Возможно, именно эта победа станет когда-нибудь концовкой того самого фильма о сборной России. Но кто знает? Что, если еще рано писать сценарий? В следующем матче наша команда сыграет с командой Дании или Хорватии. И кем бы ни оказался соперник, он уже не кажется непобедимым.

Да, Хорватия – одна из темных лошадок турнира. Да, в составе Дании есть Кристиан Эриксен, Каспер Шмейхель и многие другие не менее мастеровитые футболисты. Но и российские игроки доказали свою состоятельность и показали готовность биться до последнего дыхания, до последней секунды. Поэтому пусть эта сказка не кончается как можно дольше.

Тимур Фехретдинов