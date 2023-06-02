На трассе М11 "Нева" начали испытания легковых беспилотных автомобилей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На трассе М11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга начали испытания легковых беспилотных автомобилей. Об этом сообщил председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Уже в тестовом режиме по трассе М11 осуществляются тестовые испытания беспилотников – легковые автомобили уже идут. В самое ближайшее время, в июне, будет запущено тестовое движение грузовых беспилотных автомобилей", – приводит его слова Агентство "Москва".

По словам Петушенко, трассу строили специально для беспилотных автомобилей. Она оборудована каналами связи. Проехать по ней можно будет после завершения обхода Твери, примерно в следующем году, сообщил он.

Помимо этого, после завершения работ на М12 беспилотный транспорт сможет преодолеть участок от Москвы до Казани, сообщил до этого глава министерства транспорта РФ Виталий Савельев. Использовать возможности беспилотного транспорта планируют для грузовых перевозок.



Путин сообщил о планах провести эксперимент по запуску беспилотных авто на трассе М11