Бесплатные автобусы запустят из-за закрытия станций "Румянцево" и "Саларьево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Компенсационные автобусы запустят 3 марта в районе закрытых станций метро "Румянцево" и "Саларьево", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Станции закроют в воскресенье в связи с продлением Сокольнической линии метро до "Коммунарки". В обычном режиме они заработают в понедельник в 05:30.
Бесплатные автобусы начнут ходить от "Тропарева" с 05:00 3 марта до 02:00 4 марта. При движении в сторону центра они будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от станции метро "Румянцево" – на остановке "Дудкино".
У метро "Тропарево" москвичам предложат горячий чай. Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров подскажут, где находятся остановки компенсационных автобусов. Кроме того, на станциях метро разместили информационные плакаты, а на эскалаторах и в поездах звучат аудиообъявления.
Специально для компенсационных автобусов на день заработают выделенные полосы на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе.
Остановку автобуса № 890 возле станции метро "Юго-Западная" перенесут назад на 40 метров. На 100–120 метров вперед сдвинутся остановки автобусов № 892, 507 и 734 около станции "Саларьево".
Помимо этого, в день закрытия участка красной ветки метро для проезда в аэропорт Внуково пассажиры смогут воспользоваться автобусами №32, №611 и №911.
В воскресенье поезда Сокольнической линии будут курсировать только между "Бульваром Рокоссовского" и "Тропарево". Платформы закроют ради подключения новых станций подземки. В этот день специалисты будут подключать оборудование нового участка к действующей сети метрополитена. Работы решили провести в воскресенье, когда поток пассажиров меньше всего.
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