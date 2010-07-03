Бесплатные автобусы запустят из-за закрытия двух станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проезд пассажиров во время закрытия станций метро "Румянцево" и "Саларьево" обеспечат около 30 бесплатных низкопольных автобусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Мосгортранс.

3 марта составы маршрута "КМ" свяжут станции "Саларьево" и "Юго-Западная" с остановками рядом с метро "Румянцево" и "Тропарево".

Как пояснили в ведомстве, вблизи станции "Румянцево" нет пешеходного перехода через Киевское шоссе. По этому причине при следовании в центр все бесплатные автобусы сделают остановку в 10 минутах ходьбы от метро "Румянцево".

"Компенсационный маршрут будет работать с 05:00 до 02:00. Интервал движения составит около двух минут", – уточнили в Мосгортрансе.

Помимо этого, в день закрытия участка красной ветки метро для проезда в аэропорт Внуково пассажиры смогут воспользоваться автобусами №32, №611 и №911.

Платформы закроют ради подключения новых станций подземки. В воскресенье поезда Сокольнической линии будут курсировать только между "Бульваром Рокоссовского" и "Тропарево". 4 марта метро возобновит работу в прежнем режиме.

